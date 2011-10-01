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Калачёв Андрей Евгеньевич
Калачёв Андрей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.2011
Пол
Мужской
Отец
Калачёв Евгений Александрович
1972 г.р.
Мать
Калачёва (Андриянова) Елена Валентиновна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2011
Отец:
Калачёв Евгений Александрович
Мать:
Калачёва Елена Валентиновна
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