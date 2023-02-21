Šílený František — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Šílený František

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Место рождения

Kolence 29

Дата рождения

21.07.1843

Дата смерти

17.04.1909

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1843

Отец: Šílený František

Мать: Brůžková Marie

Kolence 29
Посвящение в духовный сан
22.07.1866
Работа или профессия
С ?.03.1888 по ?.04.1909
Frantoly
farář řkc | kněžské svěcení 22.7.1866
Смерть
17.04.1909
Frantoly 1,
Причина смерти: Arteroisklerosis
Похороны
20.04.1909
Novosedly nad Nežárkou
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