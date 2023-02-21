Šílený František
Место рожденияKolence 29
Дата рождения21.07.1843
Дата смерти17.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1843
Отец: Šílený František
Мать: Brůžková Marie
Kolence 29
Посвящение в духовный сан
22.07.1866
Работа или профессия
С ?.03.1888 по ?.04.1909
Frantoly
farář řkc | kněžské svěcení 22.7.1866
Смерть
17.04.1909
Frantoly 1,
Причина смерти: Arteroisklerosis
Похороны
20.04.1909
Novosedly nad Nežárkou