Антонова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1965

Дочь: Космаченко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Космаченко Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Космаченко Александр Николаевич

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