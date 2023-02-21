Антонова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1965
Дочь: Космаченко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Космаченко Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Космаченко Александр Николаевич