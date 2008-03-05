Валеев Хафиз
Место рожденияМалые Елги
Дата рождения18.08.1940
Дата смерти05.03.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1940
Отец: Валеев Нурхамат
Мать: Валеева Мугульсим
Малые Елги
Рождение ребёнка
15.09.1961
Дочь: - Анися
Мать ребёнка: Валеева Амина
Малые Елги
Рождение ребёнка
09.08.1964
Мать ребёнка: Валеева Амина
с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Амина
Смерть
05.03.2008
Малые Елги
Причина смерти: Сердечный приступ