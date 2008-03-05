Валеев Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Хафиз

Валеев Хафиз

Место рождения

Малые Елги

Дата рождения

18.08.1940

Дата смерти

05.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1940

Отец: Валеев Нурхамат

Мать: Валеева Мугульсим

Малые Елги
Рождение ребёнка
15.09.1961

Дочь: - Анися

Мать ребёнка: Валеева Амина

Малые Елги
Рождение ребёнка
09.08.1964

Сын: Валеев Адъхам Хафизович

Мать ребёнка: Валеева Амина

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Амина

Смерть
05.03.2008
Малые Елги
Причина смерти: Сердечный приступ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close