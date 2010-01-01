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Булатов Ильдус

Место рождения

д. Нижний Биябаш РТ

Дата рождения

23.02.1942

Дата смерти

?.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942

Отец: Булатов Нурулла

Мать: Галиуллина Гулькабира

Бракосочетание
1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.2010
Похороны
Неизвестно

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