Булатов Ильдус
Место рожденияд. Нижний Биябаш РТ
Дата рождения23.02.1942
Дата смерти?.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942
Отец: Булатов Нурулла
Мать: Галиуллина Гулькабира
Бракосочетание
1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.01.2010
Похороны
Неизвестно