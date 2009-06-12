Ковалёв Даниил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёв Даниил Витальевич

Ковалёв Даниил Витальевич

avatar

Место рождения

Покровское, Дніпропетровська область

Дата рождения

12.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2009

Отец: Ковалёв Виталий Викторович

Мать: Веснина Надежда Владимировна

Покровское, Дніпропетровська область
Место жительства
С 2009
Покровское, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close