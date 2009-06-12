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Ковалёв Даниил Витальевич
Ковалёв Даниил Витальевич
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Место рождения
Покровское
, Дніпропетровська область
Дата рождения
12.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Ковалёв Виталий Викторович
1987 г.р.
Мать
Веснина Надежда Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2009
Отец:
Ковалёв Виталий Викторович
Мать:
Веснина Надежда Владимировна
Покровское
, Дніпропетровська область
Место жительства
С 2009
Покровское
, Дніпропетровська область
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