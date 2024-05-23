Дузмухамбетова Эльвира Камбаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.2009
Сын: Дузмухамбетов Саян Нурланович
Отец ребёнка: Дузмухамбетов Нурлан Алаканович
Рождение ребёнка
20.11.2017
Дочь: Дузмухамбетова Камилла Нурлановна
Отец ребёнка: Дузмухамбетов Нурлан Алаканович