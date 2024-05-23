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Дузмухамбетова Эльвира Камбаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дузмухамбетов Нурлан Алаканович

Рождение ребёнка
04.02.2009

Сын: Дузмухамбетов Саян Нурланович

Отец ребёнка: Дузмухамбетов Нурлан Алаканович

Рождение ребёнка
20.11.2017

Дочь: Дузмухамбетова Камилла Нурлановна

Отец ребёнка: Дузмухамбетов Нурлан Алаканович

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