Краснопольская Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Галина
Отец ребёнка: Первый Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Людмила
Отец ребёнка: Первый Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первый Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Евгения
Отец ребёнка: Первый Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснопольская Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно