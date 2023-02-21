Краснопольская Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопольская Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Галина

Отец ребёнка: Первый Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Людмила

Отец ребёнка: Первый Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Евгения

Отец ребёнка: Первый Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснопольская Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснопольский Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснопольский Станислав

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснопольский Неизвестно

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