Корягин Алексей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Корягин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Корягина Марфа Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корягина Марфа Карпова
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно