Корягин Алексей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягин Алексей Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Корягин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Корягина Марфа Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Марфа Карпова

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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