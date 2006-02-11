Гринченко Николай
Место рожденияг. Таганрог Ростовской области.
Дата рождения14.08.1939
Дата смерти11.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939
Отец: Гринченко Владимир
Мать: Гринченко (Усикова) Зоя
Бракосочетание
1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно