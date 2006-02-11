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Гринченко Николай

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Место рождения

г. Таганрог Ростовской области.

Дата рождения

14.08.1939

Дата смерти

11.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939

Отец: Гринченко Владимир

Мать: Гринченко (Усикова) Зоя

Бракосочетание
1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2006
Кропивницкий, Кіровоградська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кропивницкий, Кіровоградська область

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