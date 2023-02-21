Ульянов Яков Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1904
Сын: Ульянов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
29.03.1915
Дочь: Ульянова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1937