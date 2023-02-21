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Ульянов Яков Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ульянов Гаврила Васильевич

Мать: Марканичева Елена Алексеевна

Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Ульянова Пелагея Алексеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Ульянов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
29.03.1915

Дочь: Ульянова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1937
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