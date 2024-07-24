Сысоева Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Анастасия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Григорий

Рождение ребёнка
15.10.1889

Сын: Сысоев Дмитрий

Отец ребёнка: Сысоев Григорий

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Сысоев Иван

Отец ребёнка: Сысоев Григорий

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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