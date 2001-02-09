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Рыжковский Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1927

Дата смерти

09.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжковская Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
18.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжковская Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1963

Дочь: Лукашеня Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Рыжковская Евгения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжковская Евгения Андреевна

Смерть
09.02.2001
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