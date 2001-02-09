Рыжковский Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1927
Дата смерти09.02.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжковская Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
18.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжковская Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
22.10.1963
Дочь: Лукашеня Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Рыжковская Евгения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2001