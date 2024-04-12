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Жуков Федор Ильич

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

05.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883

Отец: Жуков Илья Васильев

Мать: Жукова Параскева Петрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Ченцово кр. Максим Петров и кр. девица Наталья Петрова
Бракосочетание
06.01.1906

Жена: Жукова Наталья Ильинична

Поручители жениха кр. д.Тетерино Иван Иванов Сыров, Ильинской слободы кр. Михаил Александров Карташов Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Иван Иванов Байков, кр. Александр Дмитриев Бондарев
Смерть
Неизвестно
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