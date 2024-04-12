Жуков Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения05.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883
Отец: Жуков Илья Васильев
Мать: Жукова Параскева Петрова
Воспреемники д. Ченцово кр. Максим Петров и кр. девица Наталья Петрова
Бракосочетание
06.01.1906
Жена: Жукова Наталья Ильинична
Поручители жениха кр. д.Тетерино Иван Иванов Сыров, Ильинской слободы кр. Михаил Александров Карташов Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Иван Иванов Байков, кр. Александр Дмитриев Бондарев
Смерть
Неизвестно