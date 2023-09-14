Вдович Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдович Мария Петровна

Вдович Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЯУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949

Отец: Вдович Пётр

Мать: Яворская Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1972

Сын: Хохлов-Когут Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Хохлов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
17.05.1980

Дочь: Хохлова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Степанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close