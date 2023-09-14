Вдович Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1949
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949
Отец: Вдович Пётр
Рождение ребёнка
16.07.1972
Сын: Хохлов-Когут Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1974
Сын: Хохлов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
17.05.1980
Дочь: Хохлова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Степанович