Егор Григорьевич
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агрофена Егоровна
Мать ребёнка: не указана
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно