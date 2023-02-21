Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Григорьевич

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агрофена Егоровна

Мать ребёнка: не указана

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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