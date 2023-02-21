Тюльпанова (Серпухова) Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1841 ст.
Сын: Тюльпанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов
Рождение ребёнка
01.07.1855 ст.
Сын: Тюльпанов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов
Рождение ребёнка
17.05.1857 ст.
Дочь: Тюльпанова Аленксандра Михайлова
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов
ГАВО, ф.1067,оп.1,д,181 МК Городищской церкви за 1853-1865 г.г. л. 105 - о рождении/крещении
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.
Сын: Тюльпанов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов
ГАВО , ф. 1067, оп.1, д.181, МК Горордищской церкви за 1856-1865 г.г. л. 187 - о рождении/крещении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюльпанова Серафима Михайлова
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд Новгородской губ.
Смерть
Неизвестно