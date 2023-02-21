Тюльпанова (Серпухова) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюльпанова (Серпухова) Параскева Николаевна

Тюльпанова (Серпухова) Параскева Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1841 ст.

Сын: Тюльпанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов

Рождение ребёнка
01.07.1855 ст.

Сын: Тюльпанов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов

Рождение ребёнка
17.05.1857 ст.

Дочь: Тюльпанова Аленксандра Михайлова

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов

ГАВО, ф.1067,оп.1,д,181 МК Городищской церкви за 1853-1865 г.г. л. 105 - о рождении/крещении
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.

Сын: Тюльпанов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов

ГАВО , ф. 1067, оп.1, д.181, МК Горордищской церкви за 1856-1865 г.г. л. 187 - о рождении/крещении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюльпанова Серафима Михайлова

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Амосов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Михаил Амосов

Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд Новгородской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close