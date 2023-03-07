Целикова Анна Антоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Целикова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Целиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1905
Сын: Целиков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Целиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Мария Александровна
Отец ребёнка: Целиков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно