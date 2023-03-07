Целикова Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеликова Анна Антоновна

Целикова Анна Антоновна

avatar

Место рождения

Норское, Норская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Целикова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Целиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.10.1905

Сын: Целиков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Целиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Мария Александровна

Отец ребёнка: Целиков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close