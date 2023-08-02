Горюнова София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнова София Александровна

Горюнова София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

19.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1934

Дочь: Кульнева Роза

Отец ребёнка: Засорин Аким Андреевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.12.1937

Дочь: Омехина Ида

Отец ребёнка: Засорин Аким Андреевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Работа или профессия
С 1941 по 1947
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рабочая строительно монтажного треста, Волхов-2
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засорин Аким Андреевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
19.06.1947
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Заявлено Сидоровой Хионией Матвеевной. Последний адрес Волхов-2, Спортивная дом 2. Умерла от дистрофии (голод)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close