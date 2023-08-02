Горюнова София Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти19.06.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Александр
Рождение ребёнка
17.07.1934
Дочь: Кульнева Роза
Отец ребёнка: Засорин Аким Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1937
Дочь: Омехина Ида
Отец ребёнка: Засорин Аким Андреевич
Работа или профессия
С 1941 по 1947
Рабочая строительно монтажного треста, Волхов-2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1947
Заявлено Сидоровой Хионией Матвеевной. Последний адрес Волхов-2, Спортивная дом 2. Умерла от дистрофии (голод)