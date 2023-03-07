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Бондарь Сергей Иоаннович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

05.07.1905

Дата смерти

11.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 г.р.
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1940 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1905

Отец: Бондарь Иоанн Игнатьевич

Мать: Бондарь Ирина Петровна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 860, файл 193 (стр. 14), запись 16 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3G-FLT6
Крещение
05.07.1905
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1931

Сын: Бондаренко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна

Лесовые Хуторы, Чернігівська область
стар.: Жовтень село Лесные Хутора Нежинский район, Черниговская область, Украина Лесовы́е Хуторы́ (укр. Лісові Хутори; до 2016 года — Жо́втень[1], укр. Жовтень) — село в Носовском районе Черниговской... Показать все
Рождение ребёнка
1933

Сын: Бондаренко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Служба в штабе 4 гв. мсбр|967 сп
Смерть
11.01.1944
Причина смерти: War | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54630191
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