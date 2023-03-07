Бондарь Сергей Иоаннович
Место рождения
Дата рождения05.07.1905
Дата смерти11.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1905
Отец: Бондарь Иоанн Игнатьевич
Мать: Бондарь Ирина Петровна
Ф. 679, О. 10, Д. 860, файл 193 (стр. 14), запись 16 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3G-FLT6
Крещение
05.07.1905
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1931
Сын: Бондаренко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна
Лесовые Хуторы, Чернігівська область
стар.: Жовтень село Лесные Хутора Нежинский район, Черниговская область, Украина Лесовы́е Хуторы́ (укр. Лісові Хутори; до 2016 года — Жо́втень[1], укр. Жовтень) — село в Носовском районе Черниговской... Показать все
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бондаренко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Служба в штабе 4 гв. мсбр|967 сп
Смерть
11.01.1944
Причина смерти: War | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54630191