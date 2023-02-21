Зыбин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1672
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1630
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1672
Отец: Зыбин Андрей (Авксентий) Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана