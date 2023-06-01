Базев Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти08.09.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Отец: Базев Фёдор
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базева Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ряшина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Базева Мария Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базева Мария Моисеевна
Смерть
08.09.1992