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Базев Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

08.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: Базев Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базева Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ряшина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Базева Мария Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базева Мария Моисеевна

Смерть
08.09.1992
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