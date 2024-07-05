Robbins Saul (Shmelke) Sol Между 1873 и 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Robbins Saul (Shmelke) Sol

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1879

Отец: Rabinowitz David

Мать: Rabinowitz Rivke Rebecca Miriam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Robbins (Yelin) Chaja Sara

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: Silverstein (Robbins) Beatrice

Мать ребёнка: Robbins (Yelin) Chaja Sara

Смерть
Неизвестно

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