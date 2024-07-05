Robbins Saul (Shmelke) Sol
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1879
Отец: Rabinowitz David
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Robbins (Yelin) Chaja Sara
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1914
Дочь: Silverstein (Robbins) Beatrice
Мать ребёнка: Robbins (Yelin) Chaja Sara
Смерть
Неизвестно