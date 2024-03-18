Эрвье Шарлота — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрвье Шарлота

Место рождения

Не указано

Дата рождения

457

Пол

Женский

Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
457

Отец: Равель Зачари

Мать: Равель Агат

Рождение ребёнка
488

Дочь: Кёр Эстель

Отец ребёнка: Эрвье Адольф Виктор

Рождение ребёнка
490

Дочь: Изабе Рене

Отец ребёнка: Эрвье Адольф Виктор

Рождение ребёнка
493

Сын: Эрвье Давид

Отец ребёнка: Эрвье Адольф Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрвье Адольф Виктор

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