Эрвье Шарлота
Место рожденияНе указано
Дата рождения457
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
457
Отец: Равель Зачари
Мать: Равель Агат
Рождение ребёнка
488
Дочь: Кёр Эстель
Отец ребёнка: Эрвье Адольф Виктор
Рождение ребёнка
490
Дочь: Изабе Рене
Отец ребёнка: Эрвье Адольф Виктор
Рождение ребёнка
493
Сын: Эрвье Давид
Отец ребёнка: Эрвье Адольф Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эрвье Адольф Виктор