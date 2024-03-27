Аптыкаримовъ Хусаин 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аптыкаримовъ Хусаин

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бегенеев Аптыкарим

Мать: Махубя 1 Жена

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хусаинов Абдулвали

Мать ребёнка: (Латыпова) Гайша

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Смерть
Неизвестно

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