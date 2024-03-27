Аптыкаримовъ Хусаин
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Бегенеев Аптыкарим
Мать: Махубя 1 Жена
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хусаинов Абдулвали
Мать ребёнка: (Латыпова) Гайша
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Смерть
Неизвестно