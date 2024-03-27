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Бикулов Бикбау

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикматов Биккол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Бикбавов Бикмухамет

Мать ребёнка: Фатыма Шарипова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бикбавов Ильяс

Мать ребёнка: Фатыма Шарипова

Смерть
Неизвестно

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