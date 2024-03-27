Бикулов Бикбау
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бикматов Биккол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Бикбавов Бикмухамет
Мать ребёнка: Фатыма Шарипова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бикбавов Ильяс
Мать ребёнка: Фатыма Шарипова
Смерть
Неизвестно