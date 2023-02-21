Копылова А П
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Копылов Василий Федорович
Отец ребёнка: Копылов Федор А
Рождение ребёнка
02.07.1897
Отец ребёнка: Копылов Федор А
Рождение ребёнка
1904
Сын: Копылов Николай Федорович
Отец ребёнка: Копылов Федор А
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Копылов Федор А
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Федор А
Смерть
1950