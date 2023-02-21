Копылова А П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова А П

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Копылов Василий Федорович

Отец ребёнка: Копылов Федор А

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.07.1897

Сын: Копылов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Копылов Федор А

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Копылов Николай Федорович

Отец ребёнка: Копылов Федор А

Рождение ребёнка
1913

Сын: Копылов Федор Федорович

Отец ребёнка: Копылов Федор А

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Федор А

Смерть
1950
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