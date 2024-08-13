Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Кошкин Аким Прохорович

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кошкина) Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Кошкина) Ксения Прохоровна

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Кошкина) Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович

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