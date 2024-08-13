Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1835
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кошкина) Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Кошкина) Ксения Прохоровна
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Кошкина) Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Кошкин Прохор Парамонович