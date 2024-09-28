Ерофеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерофеева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ерофеева (Пичугина) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Ерофеева (Пичугина) Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно