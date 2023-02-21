Савинн Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинн Кондрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1945

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1945

Отец: Савин Анатолий

Мать: Раиса

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