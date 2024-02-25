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Прибышин-Поспелов Макар Матвеев

Место рождения

д. Сакулинская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.

Дата рождения

16.03.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1827 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анна

Бракосочетание
20.02.1850 ст.

Жена: Суханова Ульяна Афанасьева

Рождение ребёнка
03.03.1851 ст.

Дочь: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова

Мать ребёнка: Суханова Ульяна Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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