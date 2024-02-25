Прибышин-Поспелов Макар Матвеев
Место рожденияд. Сакулинская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Дата рождения16.03.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1827 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анна
Бракосочетание
20.02.1850 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1851 ст.
Дочь: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова
Мать ребёнка: Суханова Ульяна Афанасьева
Смерть
Неизвестно