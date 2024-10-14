Долгушева Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева Евдокия Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Долгушев Михаил Наумович1848 г.р.
Дети
Долгушев Семен Михайлович18.05.1881 г.р.
Долгушев Семен Михайлович26.04.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев Михаил Наумович

Рождение ребёнка
18.05.1881

Сын: Долгушев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Долгушев Михаил Наумович

Рождение ребёнка
26.04.1883

Сын: Долгушев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Долгушев Михаил Наумович

Смерть
Неизвестно

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