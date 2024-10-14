Долгушева Евдокия Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Долгушев Михаил Наумович1848 г.р.
Дети
Долгушев Семен Михайлович18.05.1881 г.р.
Долгушев Семен Михайлович26.04.1883 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1881
Сын: Долгушев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Долгушев Михаил Наумович
Рождение ребёнка
26.04.1883
Сын: Долгушев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Долгушев Михаил Наумович
Смерть
Неизвестно