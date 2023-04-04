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Носкова Александра Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

01.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1850

Сын: Носков Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 13.01.1850

Муж: Носков Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
24.04.1852

Сын: Носков Семён Спиридонович

Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Носков Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Носков Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Носков Семён Спиридонович

Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
13.04.1862

Сын: Носков Иосиф Спиридонович

Отец ребёнка: Носков Спиридон Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.12.1892
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
02.12.1892
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