Дулимов Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1972
Рождение ребёнка
19.05.2004
Дочь: Дулимова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Петрушина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
11.11.2012
Сын: Дулимов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: (Савченко) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.2014
Сын: Дулимов Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: (Савченко) Елена Ивановна