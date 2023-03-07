Евреинов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1879
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914 по 1918
Куоккала, Финляндия (ныне - Репино, Ленинградская область)
Место жительства
С 1925
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
1953
Париж, Франция