Евреинов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинов Николай Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1879

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1914 по 1918
Куоккала, Финляндия (ныне - Репино, Ленинградская область)
Место жительства
С 1925
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
1953
Париж, Франция
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