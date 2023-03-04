Кормшикова Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Кормшиков Захар Васильевич
Отец ребёнка: Кормшиков Василий Данилович
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кормшиков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кормшиков Василий Данилович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Кормшиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кормшиков Василий Данилович
Студенец, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710