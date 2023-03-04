Кормшикова Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшикова Дарья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Кормшиков Захар Васильевич

Отец ребёнка: Кормшиков Василий Данилович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Кормшиков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кормшиков Василий Данилович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кормшиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кормшиков Василий Данилович

Студенец, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормшиков Василий Данилович

Смерть
После 1710
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