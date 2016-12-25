Одерихин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1952
Дата смерти25.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2016