Карташев Иван Мартьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Иван Мартьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташев Мартьян Васильевич

Мать: Карташева Авдотья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логин Иванович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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