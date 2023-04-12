Карташев Иван Мартьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логин Иванович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно