Самакаева Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамакаева Юрий

Самакаева Юрий

avatar

Место рождения

Россия, Оренбург

Дата рождения

12.07.1942

Дата смерти

29.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1942

Отец: Самакаев (самакаев) Абдул Абдрахманович

Мать: Самакаев Раиса

Россия, Оренбург
Рождение ребёнка
03.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Оренбург, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.2010
Россия, Оренбург
Причина смерти: рак кишечника
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close