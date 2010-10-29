Самакаева Юрий
Место рожденияРоссия, Оренбург
Дата рождения12.07.1942
Дата смерти29.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1942
Россия, Оренбург
Рождение ребёнка
03.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Оренбург, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.2010
Россия, Оренбург
Причина смерти: рак кишечника