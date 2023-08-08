Козлова (Масалыка) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1967
Рождение ребёнка
18.05.1987
Отец ребёнка: Козлов Виктор
Рождение ребёнка
08.04.1995
Дочь: Михайловна Дарья Денисовна
Отец ребёнка: Бобёр Денис
Рождение ребёнка
04.07.1997
Дочь: Бобёр Людмила Денисовна
Отец ребёнка: Бобёр Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобёр Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Виктор