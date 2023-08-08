Козлова (Масалыка) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Масалыка) Татьяна Павловна

Козлова (Масалыка) Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1967

Отец: Масалыка Павел (Павло) Антонович

Мать: Масалыка Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1987

Сын: Козлов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Козлов Виктор

Рождение ребёнка
08.04.1995

Дочь: Михайловна Дарья Денисовна

Отец ребёнка: Бобёр Денис

Рождение ребёнка
04.07.1997

Дочь: Бобёр Людмила Денисовна

Отец ребёнка: Бобёр Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобёр Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Виктор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close