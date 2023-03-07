Степанов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1902 ст.
Дата смерти13.03.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902 ст.
Отец: Степанов Иван Георгиевич
Мать: Степанова Анна Ивановна
Крестные: крестьяне Зевалово Егор Космич Стефанов и Екатерина Никитина Стефанова 5 ноя 1902 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Иванова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Степанова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1929
Дочь: Куликова Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Степанова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1933
Дочь: Степанова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Степанова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1943