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Степанов Григорий Иванович

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

04.11.1902 ст.

Дата смерти

13.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902 ст.

Отец: Степанов Иван Георгиевич

Мать: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: крестьяне Зевалово Егор Космич Стефанов и Екатерина Никитина Стефанова 5 ноя 1902 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Иванова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Степанова Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1929

Дочь: Куликова Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Степанова Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1933

Дочь: Степанова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Степанова Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Елизавета Николаевна

Смерть
13.03.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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