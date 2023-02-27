Большакова _
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Большаков Григорий Захаров
Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Большаков Поликарп Захаров
Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно