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Большакова _

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Большаков Григорий Захаров

Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Большаков Поликарп Захаров

Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Большаков Гордей Захаров

Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Большаков Захар Матвеев

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Захар Матвеев

Смерть
Неизвестно
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