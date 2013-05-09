Королева Зинаида Константиновна 09.06.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоролева Зинаида Константиновна

Королева Зинаида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1937

Дата смерти

09.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1937

Отец: Ильичева Константин Егорович

Мать: Ильичева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макоткина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маринина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Ильина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич

Смерть
09.05.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.