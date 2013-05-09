Королева Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1937
Дата смерти09.05.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжов Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макоткина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маринина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Ильина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Васильевич
Смерть
09.05.2013