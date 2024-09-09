(Истомина) Агриппина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Истомина) Прараскева Яковленвна
Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Истомин Макарий Яковлевич
Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
12.07.1880
Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
02.09.1884
Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович
Смерть
Неизвестно