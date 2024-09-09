(Истомина) Агриппина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истомина) Агриппина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Яков Ермилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Истомина) Прараскева Яковленвна

Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович

Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Истомин Макарий Яковлевич

Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.07.1880

Сын: Истомин Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.09.1884

Сын: Истомин Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Истомин Яков Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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