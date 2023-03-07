Обухова Васса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Васса Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

25.04.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Обухов Роман Константинович

Отец ребёнка: Обухов Константин Борисович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Обухов Степан Константинович

Отец ребёнка: Обухов Константин Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Константин Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.04.1896 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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