Обухова Васса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти25.04.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Обухов Роман Константинович
Отец ребёнка: Обухов Константин Борисович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Обухов Степан Константинович
Отец ребёнка: Обухов Константин Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1896 ст.