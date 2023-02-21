Соломенникова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
30.10.1920
Сын: Соломенников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно