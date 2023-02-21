Соломенникова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенникова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
30.10.1920

Сын: Соломенников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Соломенников Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломенников Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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