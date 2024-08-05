Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Телюкова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Телюков Евсигней Алексеевич
Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Смерть
Неизвестно