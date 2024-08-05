Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Телюков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Телюкова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Телюков Сидор Алексеевич

Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Телюков Евсигней Алексеевич

Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Телюков Фома Алексеевич

Отец ребёнка: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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