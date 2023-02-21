Маслов Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Маслов Алексей Петрович

Мать: Маслова Анастасия Егоровна

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