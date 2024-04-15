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Бардакова Евдокия Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.02.1901 ст.

Дата смерти

02.04.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1901 ст.

Отец: Бардаков Степан Гаврилович

Мать: Бардакова Мария Гавриловна

Кровное, Сумська область
Крещение
20.02.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.04.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: младенческое | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQP-B?i=767&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.04.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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