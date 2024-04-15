Бардакова Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения20.02.1901 ст.
Дата смерти02.04.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1901 ст.
Крещение
20.02.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.04.1903 ст.
Причина смерти: младенческое | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQP-B?i=767&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.04.1903 ст.
на кладбище д. Кровной