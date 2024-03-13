Куликович Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликович Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликович) Сергеевна

Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликович) Сергеевна

Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Сергеевич

Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликович Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.05.1983

Сын: Куликович Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич

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