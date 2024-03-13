Куликович Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Сергеевна
Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Сергеевна
Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Сергеевич
Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1983
Отец ребёнка: Куликович Сергей Григорьевич